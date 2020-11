27 neue Corona-Infektionen am Samstag alleine in Heppenheim

Bergstraße.Am Samstag sind im Kreis Bergstraße 56 neue Corona-Fälle gemeldet worden, wie Landrat Christian Engelhardt am Abend mitteilte. Das waren deutlich mehr als am vergangenen Samstag (32). Todesfälle gab es keine.

Seit dem Ausbruch der Epidemie sind nun 2688 Infektionsfälle bekannt geworden. Die neuen Fälle wurden gemeldet aus Bensheim (3), Einhausen, Heppenheim (27), Lindenfels, Lorsch (2) und Zwingenberg sowie aus Bürstadt (6), Fürth, Lampertheim (9), Mörlenbach, Rimbach (3) und Viernheim.

Im Krankenhaus würden 44 Patienten behandelt, bei 37 gelte die Infektion als gesichert. Zur Zahl der Genesenen und zu neuen Einrichtungen mit Infektionsfällen machte Engelhardt keine Angaben. Auch zum Hintergrund der außergewöhnlich hohen Infektionszahlen in Heppenheim legte der Landrat keine Informationen vor.

Es gab in den vergangenen sieben Tagen 331 Infektionsfälle. Die Inzidenz, also die Zahl an Infektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner liegt bei 122,37. Am Sonntag wird der Wert wieder über 130 steigen.

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus hat sich in Hessen binnen 24 Stunden um 1843 erhöht. Damit stieg die Zahl der Fälle auf 74.368, wie das Robert Koch-Institut (RKI) und das Sozialministerium (Stand: 0 Uhr) meldeten. Die Todesfälle, die mit der Pandemie in Verbindung gebracht werden, steigerten sich um 30 auf 1010. dpa/tm