28-Jährige bei Taschendiebstahl ertappt und festgenommen

Darmstadt.Bei dem Versuch, sich in einem Bekleidungsgeschäft die Geldbörse aus der Handtasche einer 63-jährigen Kundin zu schnappen, ist eine 28-Jährige am Montagmittag (21.9.) in Darmstadt auf frischer Tat ertappt und von den Zeugen

bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten worden. Kurz nach 11 Uhr hatten aufmerksame Zeugen das kriminelle Vorgehen der Beschuldigten in dem Geschäft am Ludwigsplatz bemerkt und umgehend die Polizei alarmiert. Die Beschuldigte, die bereits wegen ähnlicher Delikte in der Vergangenheit aufgefallen war, wurde mit zur Wache gebracht. Dort erstatteten die Beamten Anzeige und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau aus Hamburg wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie wird sich jetzt strafrechtlich verantworten müssen.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.09.2020