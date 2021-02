Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind am Samstag 29 neue Corona-Fälle gemeldet worden, wie Landrat Christian Engelhardt am Abend mitteilte. Weitere Todesfälle wurden nicht bekannt. Insgesamt sind nun 7170 Infektionsfälle bekannt geworden. Die neuen Fälle wurden gemeldet aus Bensheim (4), Einhausen, Heppenheim, Lindenfels und Lorsch sowie aus Biblis, Birkenau, Fürth (2), Grasellenbach, Hirschhorn, Lampertheim (7), Mörlenbach (2), Rimbach (3), Viernheim (2) und Wald-Michelbach.

Zehn weitere Fälle der britischen Virusmutation B.1.1.7 wurden bestätigt. Damit gibt es inzwischen 112 Fälle dieser Virusmutation im Kreis. Außerdem sind zwei Infektionen mit der südafrikanischen Virusmutation B.1.351 bekannt.

Derzeit befinden sich laut Engelhardt 28 Patienten mit einer Infektion in den Krankenhäusern im Kreis Bergstraße. Bei drei weiteren besteht der Verdacht auf eine Ansteckung. Zur aktuellen Gesamtzahl der Infizierten und zu den von Corona-Fällen betroffenen Einrichtungen machte der Landrat keine Angaben.

Es gab in den vergangenen sieben Tagen 188 Infektionsfälle. Die Inzidenz, also die Zahl an Infektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner liegt bei 69,34. Morgen wird der Wert weiter auf 76 steigen, da die Zahl der Infektionsfälle deutlich über der von voriger Woche (12) liegt, als es wegen Wartungsarbeiten am Meldesystem zu Verzögerungen bei der Erfassung kam.

In Hessen sind 585 Neuinfektionen registriert worden. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um neun auf 5624, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 3.10 Uhr) hervorgeht. dpa/tm