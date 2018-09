30-Jähriger löst SEK-Einsatz in Laudenbach aus

„Wein am Schloss“ in Tauberbischofsheim

Edle Tropfen in altehrwürdiger Kulisse

Genießen in historischem Ambiente: Großen Besucherzuspruch verzeichnete am Wochenende die dritte Auflage von „Wein am Schloss“ in Tauberbischofsheim. Tauberbischofsheim. „Aller guten Dinge sind drei“ lautete eine Devise für ...