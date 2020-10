32-jähriger Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Bensheim.Am Mittwochmittag (30.09.) zogen Zivilfahnder in Bensheim einen Fahrzeugführer aus dem Verkehr, der vermutlich unter Drogeneinfluss stand. Der 32-Jährige wurde in der Schwanheimer Straße gegen 14 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten keimte bei den Beamten schnell der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und Cannabis. In der Tasche des 30-jährigen Beifahrers fanden die Beamten darüber hinaus eine geringe Menge Marihuana.

Der Fahrer musste die Polizisten auf die Dienststelle begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Es wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.10.2020