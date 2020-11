32 neue Corona-Infektionsfälle im Kreis Bergstraße – Inzidenz fällt morgen deutlich

Bergstraße.Am Samstag sind im Kreis Bergstraße 32 neue Corona-Fälle gemeldet worden, wie Landrat Christian Engelhardt am Abend mitteilte. Das waren deutlich weniger als am vergangenen Samstag. Todesfälle gab es auch heute nicht.

Seit dem Ausbruch der Epidemie sind nun 2332 Infektionsfälle bekannt geworden. Die neuen Fälle wurden aus Bensheim (2), Heppenheim (2) und Lorsch sowie aus Birkenau, Fürth, Hirschhorn, Lampertheim (10), Rimbach und Viernheim (13).

Im Krankenhaus würden 45 Patienten behandelt, bei 33 gelte die Infektion als gesichert. Zur Zahl der Genesenen und zu neuen Einrichtungen mit Infektionsfällen machte Engelhardt keine Angaben. Es gab in den vergangenen sieben Tagen 362 Infektionsfälle. Die Inzidenz, also die Zahl an Infektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner liegt bei 133,83. Am Sonntag wird der Wert durch die sinkenden Fallzahlen weiter deutlich auf 121 fallen.

In Hessen sind heute 1407 Infektionen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 62.462, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht (Stand: 0 Uhr). Insgesamt 854 Todesfälle werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht. Das sind 18 mehr als gestern. dpa/tm