33 000 neue Pflanzen neben Windrädern

Gefällte Bäume, kahle Stellen im Wald: So sah der Bereich am Zollstock bei Siedelsbrunn am 13. Februar 2017 aus. Heute steht hier ein Windrad der Betreiberfirma Entega. Diese hat sich vertraglich dazu verpflichtet, die Rodungsflächen wieder aufzuforsten. Neue Bäume und Pflanzen sollen noch in diesem Jahr eingesetzt werden.

© Kopetzky