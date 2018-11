Das Bruttoinlandsprodukt ist in der Metropolregion FrankfurtRheinMain in diesem Jahr um 1,7 Prozent gewachsen. Für 2019 rechnen die regionalen Wirtschaftskammern mit einem leicht schwächeren, aber soliden Wachstum von 1,6 Prozent. In nahezu allen Kreisen der Metropolregion ist zudem die Arbeitslosenquote gesunken. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen beträgt hochgerechnet 49 000 und trägt

...