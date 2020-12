350 Gramm Kokain als Kurierfracht

Frankfurt.Brisante Kurierfracht aus Argentinien hat der Frankfurter Flughafenzoll jetzt beschlagnahmt. Denn in einer Dokumentenmappe fanden die Zöllner 350 Gramm Kokain. Das Rauschgift befand sich in einer Sendung aus Don Bosco in Argentinien, die an eine Privatperson in Dublin in Irland adressiert war. Das Kokain war in drei Dokumentenmappen eingearbeitet worden. Der Schwarzmarktwert des Kokains beläuft sich auf rund 25 000 Euro.

Christine Straß, Pressesprecherin beim Hauptzollamt in Frankfurt: „Wir denken in Bezug auf Rauschgift in alle Richtungen, gerade in der Fracht ist besonderes Augenmerk gefordert. Die Kontrollen des Zolls gegen den internationalen Rauschgiftschmuggel bleiben auch in Krisenzeiten auf hohem Niveau.“

Beim Hauptzollamt Frankfurt wurden im Jahr 2019 bei 5139 Aufgriffen im Post, -Fracht- und Reiseverkehr 7280 Kilogramm Drogen aus dem Verkehr gezogen: 4500 Kilogramm Khat, 142 Kilogramm Kokain, 351 Kilogramm synthetische Drogen (wie zum Beispiel Amphetamin oder Ecstasy), 24 Kilogramm Heroin, 112 Kilogramm Haschisch und Marihuana sowie 2284 Kilogramm sonstige Rauschgifte. red

