36 000 Euro für Flutopfer in Kerala

Bergstraße.„Das ist überwältigend. 36 000 Euro Spenden in drei Wochen – eine so tolle Resonanz hätten wir uns nicht zu erträumen gewagt“, sagen Franziska Linke und Sophie Gepp. Die beiden 24-jährigen Studentinnen hatten sich im August an die Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie gewandt und gemeinsam mit dieser einen Spendenaufruf für die Flutopfer in Kerala gestartet.

In dem indischen

...