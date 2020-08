360 000 Euro für Breitband an Schulen

Bergstraße.Einen Landesbescheid zur Kofinanzierung der Bundesbreitbandförderung in Höhe von 362 983 Euro Steuergeldern hat die hessische Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, Kristina Sinemus, an den Kreis Bergstraße übergeben. Im Rahmen der Maßnahme werden mehrere Kilometer Tiefbau realisiert. Dabei sollen 28 Kilometer Glasfaser und sechs Kilometer Leerrohre neu geschaffen werden. „Die Möglichkeit zum Gigabitausbau ist ein wichtiger Baustein für die Digitalisierung der Schulen und Bildungseinrichtungen im Kreis Bergstraße,“ so die Ministerin.

Nach Ende der Maßnahme können die Klassen von 28 Schulen im Projektgebiet zuverlässig mit Bandbreiten von mindestens einem Gigabit pro Sekunde symmetrisch versorgt werden. Die Schulen werden direkt mit Glasfaser angebunden.

Die Gigabitstrategie des Landes Hessen richtet ein besonderes Augenmerk auf Bildungseinrichtungen. Die Anbindung der sozioökonomischen Einrichtungen hat prioritär und soll möglichst bis 2022 erfolgen. Die vorgesehene Glasfaseranbindung der 28 Schulen im Kreis leistet einen wichtigen Beitrag zur Erreichung dieses Ziels. red

