37-Jährigen mit 1,5 Promille am Steuer gestoppt

Darmstadt.Für einen 37 Jahre alten Mann aus Riedstadt endete die Fahrt in seinem Auto am frühen Mittwochmorgen gegen 1.30 Uhr auf der Rheinstraße in Darmstadt. Dort stoppten Polizeibeamte des 2. Reviers den Wagenlenker und stellten bei der Kontrolle fest, dass dieser dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,5 Promille. Der Riedstädter wurde mit zur Wache genommen. Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme und eine Blutprobenentnahme. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der 37-Jährige nach Hause entlassen. Er wird sich nun strafrechtlich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.02.2021