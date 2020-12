370 Corona-Infektionen in Hessen gemeldet 

Wiesbaden.In Hessen haben sich weitere 370 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt liegt die Zahl der registrierten Fälle bei nunmehr 131.804, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin (Stand 0 Uhr) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle stieg um 27 auf 2511. Damit kommt Hessen landesweit in den vergangenen sieben Tagen auf 152,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Am vergangenen Montag lag die Zahl der Neuinfektionen noch bei 1246 und die der gemeldeten Todesfälle bei 28. Die Zahlen sind aber nur bedingt mit den Werten der Vorwoche vergleichbar, da das RKI während der Feiertage und zum Jahreswechsel hin mit einer geringeren Zahl an Tests und auch weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern rechnet.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.12.2020