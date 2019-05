38 000 Euro Schaden beim Einparken

Viernheim.Ob ein 74 Jahre alter Fahrer durch eine Fehlbedienung seines Pkws mit Automatikgetriebe am Montagabend zwei Autos und eine Schaufensterscheibe in Viernheim beschädigt hat, ermittelt jetzt die Polizei.

Nach Angaben der Beamten touchierte der Mann beim Einparken auf einem Parkplatz gegen 19 Uhr ein geparktes Auto am Heck und stieß beim Rückwärtsfahren so heftig gegen einen weiteren Pkw, dass dieser in die Schaufensterscheibe geschoben wurde. Für die Sicherung der Außenfassade war das Technische Hilfswerk im Einsatz. Das Auto des 74-Jährigen wurde abgeschleppt.

Einen Betrag von 38 250 Euro haben die Beamten für den Gesamtschaden veranschlagt. pol/lina

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 08.05.2019