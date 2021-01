39 neue Corona-Infektionen und drei weitere Todesfälle im Kreis Bergstraße am Samstag

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind am Samstag 39 neue Corona-Fälle gemeldet worden, wie Gesundheitsdezernentin Diana Stolz am Abend mitteilte. Drei Todesfälle wurden bekannt. Betroffen sind eine 82- und eine 91-jährige Person aus Bensheim sowie eine 78-jährige Person aus Lampertheim. Die Gesamtzahl der Opfer im Kreisgebiet liegt bei 163. Gestern und heute sind alleine in Bensheim fünf Menschen der Pandemie zum Opfer gefallen.

Insgesamt sind nun 5804 Infektionsfälle bekannt geworden. Die neuen Fälle wurden gemeldet aus Bensheim (5), Heppenheim (8), Lindenfels (2) und Zwingenberg (2) sowie aus Birkenau (4), Bürstadt, Fürth, Hirschhorn, Lampertheim (10), Mörlenbach (3) und Viernheim (2).

Derzeit befinden sich laut Stolz 77 Patienten mit einer Infektion in den Krankenhäusern im Kreis Bergstraße. Zur aktuellen Gesamtzahl der Infizierten und zu den von Corona-Fällen betroffenen Einrichtungen machte die Dezernentin keine Angaben.

Es gab in den vergangenen sieben Tagen 439 Infektionsfälle. Die Inzidenz, also die Zahl an Infektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner liegt bei 162,30. Morgen wird der Wert auf 139 sinken, da die Zahl der Infektionsfälle heute deutlich unter der von voriger Woche (103) liegt.

In Hessen wurden 1128 neue Infektionen registriert. Die Gesamtzahl der Fälle stieg (Stand: 0 Uhr) auf 157.255, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts in Berlin hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle nahm um 64 auf 3907 zu. dpa/tm