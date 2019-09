400 Menschen setzen Zeichen für Klimaschutz

Bergstrasse.In ganz Hessen sind gestern Tausende auf die Straße gegangen, um sich am dritten globalen Klimastreik zu beteiligen. In Bensheim kamen am Mittag gut 400 Menschen vor dem Rathaus zusammen, um bei einem Marsch durch die Innenstadt für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Darunter mehrheitlich Schüler und Studenten, aber auch viele ältere Personen schlossen sich der Kundgebung an.

