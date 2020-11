41-Jähriger verweigert Maske und rastet aus

Darmstadt.Ein 41 Jahre alter Mann mit Wohnsitz in Darmstadt ist am Mittwochnachmittag (18.11.) in der Darmstädter Fußgängerzone ausgerastet. Jetzt ermittelt die Polizei unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Kurz nach 17 Uhr war der Mann in der Wilhelminenstraße aufgefallen, weil er die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung nicht trug. Bei seiner anschließenden Kontrolle zeigte sich der 41-Jährige zunehmend aggressiv und verweigerte sich der wiederholten Aufforderung, den Gesichtsschutz zu tragen. Die Kontrolle mündete in seiner Festnahme, gegen die er sich vehement mit Tritten und Spucken wehrte. Dabei traf er einen Polizeibeamten im Gesicht und auf der Jacke. Der außer Rand und Band Geratene wurde zur Wache gebracht. Dort erfolgte die Anzeigenerstattung. Jetzt wird er sich in gleich mehreren Verfahren strafrechtlich verantworten müssen.

