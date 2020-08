42 Millionen vom Land für Kommunen

Wiesbaden/Bergstraße.Die Corona-Pandemie führt unter anderem auch zu einem Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen für die Kommunen. Um diesen Effekt abzufedern, plant das Land Ausgleichszahlungen an die Städte und Gemeinden. Finanzminister Boddenberg hat die Pläne dazu im Haushaltsausschuss des Landtags vorgestellt. In den Kreis Bergstraße sollen in der Summe etwas mehr als 42 Millionen Euro fließen.

Dazu berichtet die Bergsträßer CDU-Landtagsabgeordnete Birgit Heitland: „Um die Folgen der Pandemie bestmöglich abzumildern, haben wir in Hessen mit dem Sondervermögen ‚Hessens gute Zukunft sichern‘ Planungssicherheit für Bürgerinnen und Bürger, die Kommunen und die Unternehmen geschaffen. Sie müssen wissen, wie es weitergeht, mit welchen Hilfen sie rechnen können und welche Wachstumsimpulse gesetzt werden.“

„Enorme Herausforderungen“

Besonders die Kommunen in Hessen stehen durch die teilweise massiven Ausfälle bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer vor einer enormen Herausforderung. „Bund und Land schaffen daher in kürzester Zeit die Voraussetzungen dafür, einen großen Teil dieser Ausfälle aus dem ersten Halbjahr 2020 auszugleichen. Der Bund steuert 552 Millionen Euro, das Land 661 Millionen Euro bei, so dass zeitnah über 1,2 Milliarden Euro zur Auszahlung zur Verfügung stehen können.“

Für die Kommunen im Kreis Bergstraße beträgt diese Summe nach jetzigem Berechnungsstand 42 315 379 Euro. Auf dieser Grundlage könne auch die Kalkulation für den nächsten Haushalt erfolgen. Heitland: „Wir nehmen die Sorgen und Nöte der Städte, Gemeinden und Landkreise sehr ernst und kennen die angespannte Situation der kommunalen Haushalte. Daher ist es gut und wichtig, die Kommunen in einem ersten Schritt mit ausreichend Liquidität zu versorgen. Dafür müssen nun Land und Bund schnellstmöglich die erforderlichen rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen.“ seg/red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 05.08.2020