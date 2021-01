Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind am Samstag 43 neue Corona-Fälle gemeldet worden, wie Gesundheitsdezernentin Diana Stolz am Abend mitteilte. Weitere Todesfälle wurden nicht bekannt. Die Gesamtzahl der Opfer im Kreisgebiet liegt bei 224.

Insgesamt sind nun 6470 Infektionsfälle bekannt geworden. Die neuen Fälle wurden gemeldet aus Bensheim (3), Einhausen (4), Lindenfels (3), Lorsch, Heppenheim und Zwingenberg (2) sowie aus Bürstadt (2), Fürth (5), Lampertheim (13) und Viernheim (9).

Derzeit befinden sich laut Stolz 61 Patienten mit einer Infektion in den Krankenhäusern im Kreis Bergstraße. Zur aktuellen Gesamtzahl der Infizierten und zu den von Corona-Fällen betroffenen Einrichtungen machte die Dezernentin keine Angaben.

In Gorxheimertal wurde in einem Kindergarten gestern eine Mutation des Coronavirus nachgewiesen. Dazu teilte Diana Stolz heute mit, dass die Untersuchung ergeben habe, dass es sich um die britische Variante B 1.1.7. Die zuerst in Großbritannien nachgewiesene Variante ist vermutlich durch Reiserückkehrer nach Deutschland gebracht worden und gilt als deutlich ansteckender als das konventionelle Virus. Inwieweit es auch zu mehr tödlich verlaufenden Infektionen führt, ist noch nicht klar.

Es gab in den vergangenen sieben Tagen 321 Infektionsfälle. Die Inzidenz, also die Zahl an Infektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner liegt bei 118,40. Morgen wird der Wert weiter auf 103 sinken, da die Zahl der Infektionsfälle heute deutlich unter der von voriger Woche (85) liegt.

In Hessen wurden heute 925 neue Corona-Infektionen registriert, wie das Robert-Koch-Institut (Stand: 0 Uhr) mitteilte. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle stieg auf 170.883. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg um 53 auf 4786. dpa/tm