43 neue Corona-Infektionen im Kreis Bergstraße

Bergstraße.Am Samstag sind im Kreis Bergstraße 43 neue Corona-Fälle gemeldet worden, wie Landrat Christian Engelhardt am Abend mitteilte. Todesfälle gab es keine.

Damit sind seit dem Ausbruch der Epidemie 1576 Infektionsfälle bekannt geworden. Die neuen Fälle wurden aus Bensheim (11), Heppenheim, Lautertal, Lindenfels, Lorsch (2) und Zwingenberg sowie aus Biblis (2), Birkenau (3), Bürstadt (2), Fürth, Grasellenbach (4), Gorxheimertal, Hirschhorn, Lampertheim, Mörlenbach (2), Rimbach, Viernheim (6) und Wald-Michelbach (2) gemeldet.

Betroffen seien das Starkenburg-Gymnasium in Heppenheim und eine Flüchtlingsunterkunft in Bensheim, so Engelhardt weiter.

Im Krankenhaus würden 37 Patienten behandelt, bei 22 gelte die Infektion als gesichert. Zur Zahl der Genesenen machte Engelhardt keine Angaben. Es gab in den vergangenen sieben Tagen 402 Infektionsfälle. Die Inzidenz, also die Zahl an Infektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner liegt bei 148,62. Morgen wird der Wert auf 136 sinken.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat heute 1905 neue Infektionen in Hessen registriert. Die Zahl der Infektionen stieg auf insgesamt 40.998 (Stand 0 Uhr), wie aus einer Übersicht des Sozialministeriums hervorgeht, die auf Daten des RKI beruht. Die Zahl der Todesfälle stieg um fünf auf 646. dpa/tm