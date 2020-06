4500 Euro für die Corona-Aktion

Bergstraße.Die eindrucksvolle Zahl von 27 000 selbstgenähten Mund-Nase-Bedeckungen hat das Projekt „Ich für Dich“ der Bergsträßer Initiative „Wir sind Bergstraße“ an Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen verteilt, aber auch an Privatpersonen der bekannten Risikogruppen verteilt. Nachdem der Energieversorger GGEW bereits 2500 Euro für das Projekt gespendet hatte, hat das Unternehmen jetzt mit weiteren 2000 Euro nachgelegt. „Wir freuen uns, diese großartige ehrenamtliche Aktion unterstützen zu können und möchten damit unsere regionale Verbundenheit zum Ausdruck bringen“, erklärte GGEW-Vorstand Carsten Hoffmann.

Genäht wird im Ehrenamt. Die Aktion ist offiziell seit dem 20. Mai zu Ende, da mittlerweile der Bedarf gedeckt ist und die Masken wieder besser verfügbar sind. Allerdings gibt es immer noch Freiwillige, die weitermachen. Insgesamt gab es für diese Initiative bis jetzt Spendengelder in Höhe von 30 000 Euro. Jetzt geht es um neue Herausforderungen. „Wir widmen uns nun verstärkt neuen Themen, die uns im Zusammenhang mit der Corona-Krise aufgefallen sind und wo wir unterstützen möchten“, erklärt Bianca Scholz, Mitgründerin des Vereins. „Derzeit beschäftigt uns die Digitalisierung der Schulen an der Bergstraße und die schnelle Implementierung von einem digitalen Ersatzunterricht“, so Scholz weiter.

Neue Themen im Blick

Der Verein möchte hier bei der Beschaffung von Hardware und Software sowie Internetverbindungen für Schüler Hilfe leisten und die Kooperation mit entsprechenden Meinungsbildnern und Funktionsverantwortlichen aus Politik und Wirtschaft vorantreiben. „Wir engagieren uns für die Kinder und Jugendlichen sowie die Eltern, die mit dem Homeschooling derzeit eine schwierige Aufgabe haben, aber auch für die Schulleiter/Lehrer, die für den digitalen Unterricht vorbereitet, geschult und unterstützt werden sollen“, erklärt Scholz.

„Wir freuen uns, dass dieser innerhalb kürzester Zeit neu gegründete Verein mit seinem großen Engagement viele Einrichtungen und Institutionen mit den Community-Masken versorgte. Auch die Einsatzkräfte unserer Feuerwehr und die Bediensteten der Stadt Lorsch wurden mit solchen Masken beschenkt. ,Wir sind Bergstraße’ trug somit nachhaltig dazu bei, das Ausbreitungsrisiko von Covid-19 auch in Lorsch zu reduzieren“, so Christian Schönung, Bürgermeister von Lorsch.

Die Spende ist Teil der Corona-Hilfe der GGEW. Um die Menschen in der Region bei der Bewältigung der Corona-Krise zu unterstützen, spendete der südhessische Energiedienstleister insgesamt 20 000 Euro für Projekte, Vereine, Initiativen oder Institutionen in seinem Netzgebiet. r ed

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.06.2020