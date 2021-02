46 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Samstag

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind am Samstag 46 neue Corona-Fälle gemeldet worden, wie Landrat Christian Engelhardt am Abend mitteilte. Ein weiterer Todesfall wurde bekannt, es handelt sich um eine 80 jährige Person aus Bürstadt. Die Gesamtzahl der Opfer im Kreisgebiet liegt nun bei 250.

Insgesamt sind nun 6814 Infektionsfälle bekannt geworden. Die neuen Fälle wurden gemeldet aus Bensheim (5), Heppenheim (4), Lautertal, Lindenfels (2), Lorsch (2) und Zwingenberg (3) sowie aus Biblis (3), Birkenau, Bürstadt (7), Fürth (5), Gorxheimertal (5), Lampertheim, Viernheim (5) und Wald-Michelbach (2).

Derzeit befinden sich laut Engelhardt 53 Patienten mit einer Infektion in den Krankenhäusern im Kreis Bergstraße, außerdem neun mit einem Verdacht auf eine Infektion. Zur aktuellen Gesamtzahl der Infizierten und zu den von Corona-Fällen betroffenen Einrichtungen machte der Landrat keine Angaben.

Es gab in den vergangenen sieben Tagen 341 Infektionsfälle. Die Inzidenz, also die Zahl an Infektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner liegt bei 125,77. Morgen wird der Wert weiter auf 127 steigen, da die Zahl der Infektionsfälle wieder etwas über der von voriger Woche (43) liegt.

In Hessen sind 761 Neuinfektionen registriert worden. Damit stieg die Gesamtzahl auf 176.138, wie aus Daten des Berliner Robert-Koch-Instituts hervorgeht (Stand 0 Uhr). Die Zahl der Todesfälle stieg um 34 auf 5148. dpa/tm