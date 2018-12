In diesen Tagen verbergen sie sich nicht nur hinter Adventskranztürchen: freudige Überraschungen. So schreibt Manfred Tampe dieser Zeitung frei nach dem Motto „Und es gibt sie doch noch...“ von einem Missgeschick, das nur dank eines aufmerksamen Helfers ein gutes Ende fand.

Nach der Geburtstagsfeier ihrer Enkelin in einem Lampertheimer Lokal waren der 83-Jährige und seine Frau auf dem Weg zum Parkplatz, als plötzlich ein heftiger Regenschauer niederprasselte.

„Meine Frau war gerade beim Frisör gewesen und hatte Angst um ihre Haare“, berichtet der Senior. Da das Paar keinen Schirm dabei hatte, riss sich Manfred Tampe – ganz Kavalier – schnell den Schal vom Hals. Dabei löste sich jedoch eines seiner Hörgeräte und fiel mitten zwischen durchnässtes Laub. „Da es stockdunkel war, schaltete ich mein kleines Lämpchen am Schlüsselbund an. Aber die Batterie war gerade leer.“ Der Senior war verzweifelt: „Das war wirklich eine böse Situation, da ich das Gerät dringend brauche und so ein Ding auch nicht gerade billig ist.“

Glücklicherweise hatte ein vorbeiradelnder junger Mann die Aktion beobachtet. Mit den Worten „Suchen Sie was?“ bot er seine Unterstützung samt leistungsstarker Taschenlampe an. „Er leuchtete einmal über den Platz und schon hatte er es gefunden – wo ganz anders, als ich vermutet habe.“ Jetzt hofft Manfred Tampe jedenfalls, dass der junge Fahrradfahrer diese Zeilen liest: „Und ich ihm auf diesem Weg nochmal von Herzen danken kann.“

Christine Maisch

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.12.2018