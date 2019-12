522 Klienten in einem Jahr beraten

Die Schuldnerberatung bietet Bergsträßern seit Jahren wertvolle Unterstützung. Sie hilft dabei, die Verschuldungssituation aufzuarbeiten, überprüft offene Forderungen, verhandelt und unterstützt bei der Kommunikation mit Gläubigern und hilft beim Aufstellen eines Budgetplans. Die Beratungsstelle hilft aber nicht nur bei der Verschuldung selbst, sondern auch bei den oft mit der Verschuldung einhergehenden psychosozialen Folgen. Darüber hinaus arbeitet die Schuldnerberatung auch präventiv: Seit 2009 veranstaltet sie regelmäßig Projekte mit Jugendlichen zum Thema Schulden. „Es handelt sich also um gut investiertes Geld“, hebt Kreisbeigeordneter Karsten Krug, der auch Kämmerer ist, hervor.

Allein im vergangenen Jahr wurden in Bürstadt 522 Klienten intensiv beraten. Diese kommen nicht nur aus dem Ried, sondern aus dem gesamten Landkreis – sogar aus Neckarsteinach. Zwei Mal pro Woche bietet die Beratungsstelle Telefonsprechstunden an, in denen auch meist der Erstkontakt erfolgt. Während der Telefonate werden die aktuelle Problemlage erfasst und ein Termin in der Schuldnerberatung vereinbart. Manchmal reiche aber auch schon der erste, telefonische Kontakt, berichtete Peter Kellermann von der Schuldnerberatung. Für akute Krisen, wie drohende Energiesperren oder Wohnungslosigkeit, vergibt die AWO aber auch kurzfristige Kriseninterventionstermin, so dass die Betroffenen innerhalb von zwei bis drei Tagen einen Termin in Bürstadt erhalten.

„Schulden sind viel zu oft noch ein Tabuthema und das, obwohl alle Schulden machen – selbst der Staat“, merkte Kellermann an. Dabei seien nur knapp ein Viertel der Personen, die die Schuldnerberatung aufsuchen, Menschen, die nicht mit Geld umgehen können. Viel häufiger sind Lebenskrisen und Schicksalsschläge, wie plötzliche Arbeitslosigkeit, eine Trennung oder Krankheit, Ursachen für eine Verschuldung. „Die Schuldnerberatung ist ein wichtiges Beratungsangebot im Kreis Bergstraße“, hob Krug abschließend hervor. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.12.2019