53-Jähriger Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw

Südhessen.Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag (18.09.) ist in Griesheim ein 53-Jähriger Mann ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr er gegen 12:45 Uhr mit seinem Fahrrad den Pferchweg. An der Kreuzung mit dem Weg "Am

Herrnbühl" kam es aus derzeit noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem Lastwagen eines 69-Jährigen, der in Richtung Westring unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 53 Jahre alte Fahrradfahrer so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Westring wurde in dem Bereich voll gesperrt und ein Sachverständiger auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt zur Klärung der genauen Unfallursache hinzugezogen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zum Unfallhergang werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06155/8385-0 mit der Polizeistation Griesheim in Verbindung zu setzen.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.09.2020