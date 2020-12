54 Gläser Honig als Spende für die Wohnungslosenhilfe

Bergstraße.Eine Honigspende von insgesamt 54 Gläsern haben jetzt die Imkerinnen und Imker des Bienenzüchtervereins 1861 Bensheim und Umgebung an das Zentrum der Wohnungslosenhilfe der Diakonie Bergstraße in Bensheim überreicht.

„Die Honigernte 2020 war an der Bergstraße recht gut. Und wir finden es ist eine schöne Tradition an Kinder, Bedürftige oder wie in diesem Jahr an die Wohnsitzlosen mit der Honigspende zu denken“, berichtet der Schriftführer des Vereins, Martin Weyrauch. „Wir freuen uns darüber und sind sehr dankbar, dass das Frühstücksangebot für unsere Gäste mit „süßem Gold“ bereichert wird“, äußerte sich der Einrichtungsleiter Björn Metzgen. Etwa 30 Menschen ohne festen Wohnsitz nutzen jeden Morgen die Küche und den Tagestreff um sich ihr Frühstück zuzubereiten, berichtet Metzgen.

Auch Neu-Imker haben gespendet

„Bei uns finden Menschen, die draußen schlafen, nach kalten Nächten einen warmen Ort, um sich auszutauschen und eine gute und gesunde Mahlzeit. „Aber auch die 15 bis 20 Personen, die unsere Notübernachtung nutzen und unsere 15 Bewohner freuen sich sehr über die Spende der Bensheimer Bienenzüchter.“

Peter Dengler, 1. Vorsitzender des Bienenzüchtervereins, freut sich vor allem auch darüber, dass sich so viele der rund 140 Mitgliedern des Vereins an der Spendenaktion beteiligt haben. „Es ist übrigens auch Honig dabei, der bei der hessischen Honigprämierung ausgezeichnet wurde“, verrät der Vorsitzende. Zwei Mitglieder haben sich an der Hessischen Honigprämierung beteiligt und haben beide Gold geholt. „Unser 2. Vorsitzender, Martin Zahn, hat sogar den Goldenen Staatspreis des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutzbekommen.“ Alica Valigura, eine von zehn Neu-Imkerinnen in diesem Jahr, hat ihr erstes Bienenvolk unter Anleitung ihres Imkerpaten gut betreut und ist stolz auf die ersten Gläser mit eigenem Honig von ihren fleißigen Bienen. „Es ist für mich selbstverständlich, dass ich ein Glas Honig in die karitative Spende gegeben habe.“ ssr

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.12.2020