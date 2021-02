54 neue Corona-Fälle am Donnerstag im Kreis Bergstraße

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind heute 54 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Zwei weitere Todesfälle wurden gemeldet. Betroffen sind eine 63-jährige Person aus Wald-Michelbach und eine 81-jährige Person aus Lindenfels. Damit sind im Kreis inzwischen 248 Menschen der Pandemie zum Opfer gefallen. Die Stadt Bensheim hat die meisten Opfer (48) zu verzeichnen. Stark betroffen sind auch Lampertheim (46) und Heppenheim (28).

Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Epidemie 6718 Infektionsfälle registriert worden. Die neuen Fälle stammen aus Bensheim (11), Einhausen (2), Heppenheim (2), Lautertal (4), Lindenfels (2) und Lorsch (2) sowie aus Biblis (6), Birkenau (2), Bürstadt (2), Fürth (2), Gorxheimertal (3), Groß-Rohrheim (5), Lampertheim (8) und Wald-MIchelbach (3). Zu den betroffenen Einrichtungen zählen zwei Kindergärten in Lorsch ein Pflegeheim in Lindenfels sowie das Heiig-Geist-Hospital in Bensheim.

Dem Kreis sind zurzeit 778 Infizierte bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 81 Patienten behandelt. Darunter sind 61 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Es gibt drei weitere bestätigte Fälle der britischen Virusmutation B.1.1.7. Bei einem besteht ein Zusammenhang zu einer Infektion in einer Kindertagesstätte in Lampertheim. Weitere Fälle sind in Wald-Michelbach und Viernheim aufgetreten. Zwei Personen, die nicht im Kreis Bergstraße wohnen, wurden ebenfalls positiv auf B.1.1.7 getestet. Sie stehen in Beziehung zur Kindertagesstätte in Gorxheimertal. Insgesamt sind damit nach Kreisangaben mittlerweile elf Fälle der britischen Virusmutation bestätigt.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 328 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 120,98 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Dieser Wert wird morgen auf 122 steigen, da die Fallzahlen heute etwas über denen der Vorwoche (52) liegen.

In Hessen sind 1177 weitere Infektionen gemeldet worden. Die Gesamtzahl der bislang registrierten Fälle liegt damit bei 174.489, wie aus Daten des Berliner Robert-Koch-Instituts hervorgeht (Stand 0 Uhr). Die Zahl der Todesfälle stieg um 61 auf 5050. dpa/tm