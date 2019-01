550 Angebote im Frühjahrsprogramm

Bergstraße.Das Frühjahrsprogramm der Kreisvolkshochschule (Kvhs) mit 550 Veranstaltungen liegt vor. Zu erkennen ist es an den klassischen Sommer-Farben gelb, himbeer, blau und orange.

Ganz sicher liegen die Hefte bereits im Landratsamt in Heppenheim sowie bei der Lorscher Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule im alten Rathaus. Zurzeit werden die Programme im ganzen Kreis Bergstraße verteilt. In Banken, Rathäusern und dem Einzelhandel sind sie erhältlich.

Die Semestereröffnung findet am Freitag, 15. Februar, in Lorsch statt – mit musikalischem Kabarett im Nibelungensaal des alten Rathauses. Informationen dazu, wo und ab wann es Karten gibt, erteilt die Kreisvolkshochschule am Telefon unter der Nummer 06251 / 172960, unter der auch Anmeldungen zu den Veranstaltungen entgegengenommen werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.01.2019