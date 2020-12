56 neue Corona-Fälle am Samstag im Kreis Bergstraße

Symbolbild © dpa

Bergstraße.Am Samstag sind im Kreis Bergstraße 56 neue Corona-Fälle gemeldet worden, wie Landrat Christian Engelhardt am Abend mitteilte. Eine 76-jährige Person aus Fürth ist gestorben. Die Zahl der Toten im Kreisgebiet erhöhte sich damit auf 72.

Seit dem Ausbruch der Epidemie sind nun 4275 Infektionsfälle bekannt geworden. Die neuen Fälle wurden gemeldet aus Bensheim (10), Einhausen, Heppenheim (7), Lautertal (5) und Lorsch sowie aus Biblis, Fürth (3), Gorxheimertal, Grasellenbach, Groß-Rohrheim, Lampertheim (13), Mörlenbach (6), Rimbach, Viernheim (3) und Wald-Michelbach (2).

Derzeit befinden sich laut Engelhardt 92 Patienten mit einer Infektion in den Krankenhäusern im Kreis Bergstraße. Zur aktuellen Gesamtzahl der Infizierten und zu den von Corona-Fällen betroffenen Einrichtungen machte Engelhardt keine Angaben.

Es gab in den vergangenen sieben Tagen 605 Infektionsfälle. Die Inzidenz, also die Zahl an Infektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner liegt bei 223,67. Am Sonntag wird der Wert leicht auf 220 zurückgehen, da die Zahl der Infektionsfälle an diesem Samstag um neun unter denen vor Wochenfrist lag.

Das Landratsamt hat dennoch für morgen eine neue Allgemeinverfügung angekündigt, um ab Montag eine Ausgangssperre in der Zeit von 21 bis 5 Uhr zu verhängen. Das ist Teil des Landeskonzepts zur Bekämpfung der Pandemie, sobald die Inzidenz an drei Tagen in Folge über 200 liegt. Sonderregelungen wurden für Heiligabend und die beiden Weihnachtsfeiertage in Aussicht gestellt. Die Ausgangssperre gilt, bis die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen wieder unter 200 liegt.

In Hessen sind weitere 81 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Damit stieg die Zahl der Toten auf 2085, wie aus Zahlen des Berliner Robert Koch-Instituts hervorgeht (Stand 0 Uhr). Im Vergleich zum Vortag infizierten sich weitere 3220 Menschen mit dem Virus, die Gesamtzahl der Infektionen stieg damit auf 118.693. dpa/tm