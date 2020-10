56 neue Corona-Fälle – und viele Diskussionen auch im Kreis

Bergstraße.Die am Mittwoch beschlossenen bundesweiten Corona-Maßnahmen, die ab Montag gelten sollen, stoßen auch an der Bergstraße bei Betroffenen auf Kritik, Unverständnis und Fragen. In Gesprächen mit dieser Zeitung äußerten sich Hoteliers, Gastronomen, Unternehmer und Veranstalter zu dem kommenden „kleinen Lockdown“.

Für den Kreis Bergstraße meldete das Landratsamt am Donnerstagabend 56 neue nachgewiesene Corona-Fälle: u. a. in Bensheim (9), Heppenheim (10), Lautertal (1), Lindenfels (1) und Zwingenberg (1). Aktuell betroffene Einrichtungen sind u. a. die Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim (ein weiterer Fall), eine Pflegeeinrichtung in Heppenheim (ein weiterer Fall) und eine Kita in Heppenheim (mehrere neue Fälle). Der offizielle aktuelle Inzidenzwert für den Kreis liegt bei fast 144.

In ganz Hessen wurden am Donnerstag 1697 neue nachgewiesene Corona-Fälle verzeichnet. Das Corona-Kabinett der hessischen Landesregierung hat beschlossen, dass ab Montag landesweit ab Jahrgangsstufe 5 auch im Unterricht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung besteht. Außerdem sollen für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 vorerst bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres konstante Lerngruppen eingerichtet werden. Dies soll spätestens zum 9. November umgesetzt sein. Arbeitsgemeinschaften an Schulen entfallen, das Ganztagsangebot wird mit dem Ziel feststehender Gruppen angepasst. Lerngruppen ab Jahrgangsstufe 8 können so genannten „digital-gestützten Distanzunterricht“ beantragen und durchführen.

Was den am Wochenende anstehenden Halloween-Tag angeht, wird angesichts der aktuellen Infektionszahlen grundsätzlich davon abgeraten, sich Süßigkeiten an den Haustüren zu „ergruseln“. Wer dies trotzdem tun will, sollte unbedingt auf Kontaktlosigkeit achten. Beachtet werden müssen dabei auch die zulässige Personenzahl im öffentlichen Raum und die Tatsache, dass es sich bei Kostümen mit Gesichtsmasken wegen der vorhandenen Atemlöcher in aller Regel nicht um einen Mund-Nase-Schutz handelt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Bundestag alle Bürger vor den Corona-Beschränkungen im November zur Solidarität aufgerufen und vor einer Verharmlosung der Lage gewarnt. „Miteinander und füreinander, nur so kommen wir durch diese historische Krise“, sagte die CDU-Politikerin: „Der Winter wird schwer. Vier lange schwere Monate. Aber er wird enden.“ Die von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen zur deutlichen Reduzierung von Kontakten seien „geeignet, erforderlich und verhältnismäßig“.Merkel sagte: „Wir befinden uns zum Beginn der kalten Jahreszeit in einer dramatischen Lage. Sie betrifft uns alle.“ Von der Opposition und aus der Wirtschaft kam teils scharfe Kritik. Dagegen hoffen Mediziner, Klinik-Überlastungen nunmehr besser abzuwenden. red/dpa/hol

