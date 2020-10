57-Jähriger festgenommen und Drogen sichergestellt

Carl-Orff-Schule

Schüler hatten spannende Tage im Wald

Die Klassenfahrt ist gestrichen – was nun? Im Sachunterricht an der Carl-Orff-Schule in Lindenfels wurde das Thema Wald behandelt, und die Schule liegt außerhalb der Stadt, umgeben von Wald und Wiese. Direkt gegenüber ist das ...