58 neue Corona-Fälle und das 16. Todesopfer im Kreis Bergstraße

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind heute 58 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Außerdem starb eine 84-jährige Person aus Heppenheim. Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Epidemie 1938 Infektionsfälle registriert worden. Die neuen Fälle stammen aus Bensheim (7), Heppenheim (7), Lautertal (2) und Lorsch, sowie aus Biblis (3), Birkenau, Bürstadt (6), Fürth (3), Grasellenbach, Hirschhorn (2), Lampertheim (5), Mörlenbach (2), Viernheim (15) und Wald-Michelbach (3).

Neue Fälle stehen unter anderem im Zusammenhang mit der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim und zwei Kindertagesstätten in Heppenheim sowie der Behindertenhilfe Bergstraße in Lorsch.

In den Bergsträßer Krankenhäusern würden derzeit 37 Patienten behandelt, darunter 26 mit einer festgestellten Infektion, hieß es weiter. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor. Aktuell sind den Angaben zufolge 971 Menschen im Kreis erkrankt.

Wie es in der Mitteilung des Kreises weiter hieß, gab es 407 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 150,47 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspreche. Der Wert hat damit erstmals seit Beginn der Pandemie die Schwelle von 150 erreicht. Morgen wird die Inzidenz geringfügig sinken.

Die Zahl der Infektionen in Hessen ist heute um 1851 gestiegen. Insgesamt lag die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle bei 49.327, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin hervorgeht (Stand 0 Uhr). 19 weitere Todesfälle wurden mit Sars-CoV-2 in Verbindung gebracht. Insgesamt starben demnach bislang 729 Menschen. dpa/tm