Hessen.In Hessen haben sich laut Robert Koch-Institut (RKI) mindestens 625 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Damit wurden seit Beginn der Pandemie 32 852 Menschen in dem Bundesland positiv getestet, wie das RKI am Montag mitteilte (Stand 0.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle, die mit Covid-19 in Verbindung gebracht werden, nahm um zwei auf 611 zu.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.10.2020