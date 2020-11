63 neue Corona-Infektionen am Samstag im Kreis Bergstraße

Bergstraße.Am Samstag sind im Kreis Bergstraße 63 neue Corona-Fälle gemeldet worden, wie die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz am Abend mitteilte. Das waren mehr als am vergangenen Samstag (56). Todesfälle gab es keine.

Seit dem Ausbruch der Epidemie sind nun 2976 Infektionsfälle bekannt geworden. Die neuen Fälle wurden gemeldet aus Bensheim (7), Heppenheim (7), Lautertal (2), Lorsch (4) und Lindenfels sowie aus Abtsteinach (3), Birkenau (3), Bürstadt (11), Fürth (4), Gorxheimertal, Lampertheim (9), Mörlenbach (2), Neckarsteinach, Viernheim (5) und Wald-Michelbach (3).

Es gab in den vergangenen sieben Tagen 282 Infektionsfälle. Die Inzidenz, also die Zahl an Infektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner liegt bei 104,26. Am Sonntag wird der Wert leicht ansteigen.

Die Zahl der Infizierten in Hessen ist um 1594 Fälle gestiegen. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 84.845. Dies geht aus Zahlen des Berliner Robert Koch-Instituts hervor (Stand 0 Uhr). 1232 Todesfälle werden inzwischen mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 33 mehr als am Vortag. dpa/tm