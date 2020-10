Hessen.Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin vom Freitag wurden innerhalb eines Tages weitere 671 Corona-Fälle in Hessen bestätigt. Zwei weitere Menschen starben an den Folgen einer Infektion, insgesamt gibt es bisher 571 Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie wurden 24 151 Infektionen gemeldet.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 16.10.2020