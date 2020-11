69 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße – alleine 20 in Bensheim

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind heute 69 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Außerdem ist eine 95-jährige Person aus Biblis gestorben. Es ist das 19. Todesopfer in der Pandemie. Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Epidemie 2142 Infektionsfälle registriert worden. Die neuen Fälle stammen aus Bensheim (20), Einhausen, Heppenheim (11), Lorsch und Zwingenberg (4) sowie aus Biblis (3), Bürstadt (6), Fürth (3), Grasellenbach, Lampertheim (8), Neckarsteinach, Rimbach (5) und Viernheim (5).

Von Infektionen betroffen sind unter anderem das Alte Kurfürstliche Gymnasium in Bensheim, die Nibelungenschule in Heppenheim sowie die Behindertenhilfe Bergstraße und drei Gemeinschaftsunterkünfte in Bensheim und zwei Pflegeheime in Heppenheim.

Aktuell sind dem Landratsamt insgesamt 900 Infizierte bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern würden derzeit 38 Patienten behandelt, darunter 31 mit einer festgestellten Infektion, hieß es weiter. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 403 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 148,99 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspreche. Morgen wird die Inzidenz wieder auf 156 steigen.

Die Zahl der Infektionen in Hessen ist deutlich angestiegen. Heute kamen 1702 Fälle hinzu, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht (Stand: 0 Uhr). Die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle lag bei 55.744. Insgesamt 786 Todesfälle werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht. Das waren 28 mehr als gestern. dpa/tm