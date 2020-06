73 km/h schneller als erlaubt

Bergstraße.Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen haben am Mittwochmittag (3.) Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn 659 bei Viernheim durchgeführt. Spitzenreiter war dabei ein 21-Jähriger aus Lampertheim, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Autobahn befuhr: Eine Messung ergab 173 km/h in der 100er-Zone. Dem Verkehrssünder drohen zwei Punkte in Flensburg, ein Bußgeld von 600 Euro sowie drei Monate ohne Führerschein. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.06.2020