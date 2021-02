73 Prozent der Bevölkerung bei der Corona-Impfung erst später dran

Hessen.Fast drei Viertel der Bevölkerung in Hessen fallen nicht in die altersbedingte Priorisierung bei den Corona-Impfungen. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, waren zuletzt rund 4,6 Millionen Menschen in Bundesland jünger als 60 Jahre und damit der Impfverordnung zufolge nicht für eine altersbedingt bevorzugte Schutzimpfung vorgesehen. Das sind 72,7 Prozent der Bevölkerung Hessens.

In die Gruppe mit der höchsten Priorität fielen Ende 2019 in Hessen 404 039 Menschen im Alter von 80 Jahren oder darüber - 6,4 Prozent der Bevölkerung. In der zweiten Gruppe zwischen 70 und 80 Jahren waren es 555 472 Menschen - 4,4 Prozent der Bevölkerung. In die dritte Stufe für die Altersgruppe zwischen 60 und 70 Jahren fielen zuletzt 757 173 Menschen - 12 Prozent der Bevölkerung.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 12.02.2021