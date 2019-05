75-Jähriger belästigt zwei Mädchen

Weinheim.Ein Mann hat am Samstagnachmittag in einem Freizeitbad in Weinheim zwei Neunjährige sexuell belästigt. Nach Angaben der Polizei hielten sich die beiden Mädchen gegen 14.30 Uhr in einem Schwimmbecken des Schwimmbades auf und tauchten in das Außenbecken. Dabei bemerkten sie, wie sie von dem 75-Jährigen beobachtet wurden. Als sie mit ihren Taucherbrillen dann im Außenbecken tauchten, sahen sie, wie sich der Mann unter Wasser entblößt hatte und onanierte. Die Mädchen verließen daraufhin sofort das Becken und meldeten den Vorfall dem Bademeister. Dieser notierte sich die Personalien des Mannes und verwies er ihn des Bades. Als die Mädchen, die mit einer Jugendgruppe im Bad waren, sich zu Hause ihren Eltern anvertraut hatten, erstatteten diese Anzeige bei der Polizei. pol

