750 Euro für die Reisekasse

Julia Demmer nimmt gerne an Gewinnspielen teil. Sie füllt auch mal für ihren Ehemann Michael Teilnahmekarten aus. So wie bei unserem 750-Euro-Gewinnspiel. Prompt hat er gewonnen. Da der Gewinner aber berufsbedingt die Summe nicht abholen konnte, hat dies seine Frau getan. Zusammen mit dem zweijährigen Töchterchen Olivia besuchte Julia Demmer das Medienhaus, wo sie freudestrahlend die 750 Euro in Empfang nehmen durfte. Hier verriet sie auch, dass die Familie in zwei Wochen an den Gardasee fährt. Das Geld wird dann dort ausgegeben. Die Gewinnfragen werden auf den Autoseiten gestellt. neu

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.08.2018