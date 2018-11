7,6 Millionen

Die Zahl der Diabetiker in Deutschland ist gegenüber 2013 um 600 000 gestiegen. Rund neun Prozent der Bevölkerung sind mittlerweile von der Erkrankung betroffen. „Angesichts dieser Zahlen wollen auch wir im Kreis Bergstraße etwas tun und die Menschen für dieses Thema sensibilisieren“, erklärt Vizelandrätin und Gesundheitsdezernentin Diana Stolz.

So veranstaltet die Kreisverwaltung anlässlich des diesjährigen Weltdiabetes-Tages am Donnerstag, 22. November, von 10 bis 14 Uhr einen Aktionstag in der Vorhalle des Rewe-Marktes, Tiergartenstraße in Heppenheim. Unter dem Titel „Diabetes vorbeugen – testen Sie Ihr Risiko“ können sich alle Interessierten über die Krankheit, ihre Formen, Präventionsmaßnahmen und vieles mehr informieren.

Tests vor Ort

Zudem können Interessierte vor Ort einen Blutzuckertest machen lassen und einen persönlichen Risikobogen auswerten lassen. Auch gesunde Ernährung und das Thema „Erste Hilfe bei Zuckerschock“ stehen auf der Agenda des Aktionstages, der in Kooperation mit dem DRK Bergstraße, der Heppenheimer Diabetes-Schwerpunktpraxis Braun/Siebein, der IKK Classic und dem dem Rewe-Markt stattfindet. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.11.2018