Die Kinder sind alle in weiß gekleidet und haben sich in Reih’ und Glied auf den Stufen vor dem Altar aufgestellt. Wie ein kleiner Engelschor. Der prachtvoll geschmückte Weihnachtsbaum steht bereits und in der Kirche leuchten die Kerzen. Und jede Menge Smartphone-Displays. Mit beiden Händen in der Luft, das Gerät fest umklammert, starren Eltern, Geschwister, Tante und Onkel auf ihr Handy.

Die Atmosphäre ist dahin

Das Wesentliche ist nicht mehr im Blick, sondern nur auf einem etwa fünf Zoll großen Bildschirm zu sehen. Blöd, dass selbst diejenigen, die kein Smartphone in der Hand halten, den Chor oder die Darsteller des Krippenspiels nicht mehr live zu sehen bekommen, weil die zahlreich leuchtenden Elektrogeräte samt daran hängenden Armen die Sicht versperren. Die Atmosphäre ist dahin. Da helfen auch die Kerzen und der Tannenduft nicht mehr.

Manche Eltern stehen auf, versuchen die bestmögliche Perspektive zu bekommen, knien sich vor den Altar, aber nicht um zu beten, sondern um ihr Kind groß und scharf genug ins Bild zu bekommen. Es hat etwas von den Paparazzi, die immer einsatzbereit die Kamera zücken, wenn es etwas zu sehen gibt. Den Star des Abends.

Wie bei einem Stadion-Konzert

Dass die Kinder in diesem Gottesdienst die Stars sind, ist unumstritten, aber muss in einem Gotteshaus eine Atmosphäre herrschen wie auf einem Stadion-Konzert? Und selbst da wäre es wünschenswert, die Handys würden Zuhause bleiben.

Liebe Eltern, genießt den Moment, behaltet die Bilder im Gedächtnis und schaut eure Kinder an. Schöne Erinnerungen bleiben, das Video kann von einem auf den anderen Tag weg sein. Ein gestohlenes oder kaputtes Handy – und schwupp ist der Auftritt der lieben Kleinen dahin. Gefühle kann man nicht mit einer Videokamera einfangen. Düfte, strahlende Kinderaugen und den Stolz der Eltern kann auch ein Foto-Filter nicht zaubern und Handys gehören absolut nicht in eine Kirche.

Magische Momente ruiniert

Smartphone-Verbote wären angebracht. Im Kino gibt es die schließlich auch. Ein paar Gemeinden – beispielsweise in Zwingenberg – gehen mit gutem Beispiel voran. Keine Handys im Gottesdienst! Eine klare Regel. Und bis es diese Vorschrift überall gibt, sollten Eltern, Geschwister, Tante und Onkel selbst darauf achten, magische Momente wie diese nicht zu ruinieren. Digitales Zeitalter hin oder her. Anna Heiß

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.12.2018