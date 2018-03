Anzeige

Noch ist es winterlich, doch an der Bergstraße kommt der Frühling bekanntlich oft schneller als gedacht. Und mit ihm werden in unserer radsportbegeisterten Region auch wieder fleißig die Pedaleure unterwegs sein; vor allem auch als Tagesausflügler, Freizeitradler und Touristen.

Teilweise parallel zur beziehungsweise entlang der B 3 führt der hessische Fernradweg R 8, der unter anderem Bensheim mit Heppenheim verbindet. Doch wenn die Arbeiten im Neubaugebiet Nordstadt II in der Kreisstadt weiterhin so schleppend vorangehen wie zuletzt, werden die Radler wohl vielfach fluchend in einer „Sackgasse“ stecken bleiben. Wenn sie nämlich in Höhe der ehemaligen Gärtnerei kurz vor dem Heppenheimer Ortseingang der offiziellen Radwegbeschilderung durch die Felder folgen (oberes Bild), stehen sie am Baugebiet plötzlich vor Absperrgittern und einem „Durchfahrt verboten“-Schild (unteres Bild).

Zunächst waren es wohl die Weihnachts- und Neujahrsferien, dann war es zu nass und/oder kalt. So vergingen bislang nicht nur Tage und Wochen, sondern Monate – und nichts geschah in der künftigen Nordstadt II, wo der R 8 nach einer Zusage von Bürgermeister Rainer Burelbach durchführen soll. Bereits vorschnell wurde der alte, geteerte Verbindungsweg durchs Feld vor der Neubaugebiets-Erschließung im Spätsommer 2017 abgerissen.