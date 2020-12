955 neue bestätigte Corona-Fälle seit Sonntag

Hessen.Die Zahl der neu registrierten Corona-Infektionen ist in Hessen im Vergleich zum Vortag um 955 gestiegen. Die Zahl der mit Covid-19 in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg den Angaben des Robert Koch-Instituts vom Montag zufolge um sechs. Damit starben seit Beginn der Pandemie insgesamt 1755 Hessen an oder mit dem Virus. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle lag bei insgesamt 108 316 (Stand 00.00 Uhr). Die Zahl von Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen betrug 181,3.

