Heppenheim.Hunderte von Todesopfern in den vergangenen Tagen, unvorstellbare Not der Menschen vor Ort, eine insgesamt grauenhafte, erschütternde Szenerie: Der Bürgerkrieg in Syrien, der sich zuletzt auf die Region Ost-Ghuta konzentriert hat, weckt auch an der Bergstraße Anteilnahme bis hin zu Bangen und hilfloser Angst. Die in Heppenheim lebenden syrischen Frauen Afraa Amayri und Heba Joha haben familiäre Verbindungen in die umkämpfte Region ihrer Heimat, in der eine entfesselte Schlacht tobt. Ein Onkel von Heba kam in der vorigen Woche ums Leben. Eine andere Frau aus Syrien, die jetzt in Viernheim lebt, hat Mann und Sohn zurückgelassen. Anfang der Woche riss der Kontakt zu ihnen ab. red