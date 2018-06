Anzeige

Bergstraße.Im Rahmen des Projekts „Vision Bergstraße“ fand in Wald-Michelbach das dritte Bürgerforum statt. Bürger der Teilregionen Überwald und Neckartal waren in großer Zahl in die Mensa der Eugen-Bachmann-Schule gekommen, um anhand verschiedener Themenbereiche darüber zu diskutieren, wie die Menschen im Kreis Bergstraße in Zukunft leben möchten und welche Maßnahmen dafür bereits heute in die Wege geleitet werden können, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises. Im Vordergrund stehen bei der „Vision Bergstraße“ die Gebiete Wohnen, Gesundheit und Infrastruktur.

„Wir müssen heute schon an morgen denken. Obwohl der Kreis Bergstraße zu den lebenswertesten Regionen in Deutschland gehört, setzen wir alles daran, ihn für zukünftige Generationen noch lebenswerter zu gestalten. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe“, betonte Landrat Christian Engelhardt in seiner Begrüßung der rund 70 Teilnehmer. Anschließend stellten Corinna Schierz und Dr. Claudia Bolte von der Abteilung Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz des Kreises die „Vision Bergstraße“ mit Zeitplan, Bausteinen und Akteuren vor. Zukunftsforscher Dr. Eike Wenzel zeigte in einem Impulsvortrag, welchen Einfluss der demographische Wandel auf Lebensentwürfe hat, und ging mit dem Beispiel technologischer Entwicklungen auf die Schnelllebigkeit gesellschaftlicher Trends ein.

In fünf moderierten Gruppen diskutierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschließend über Wohnformen und Wohnangebote, Gesundheitsversorgung, Digitalisierung und regionale Identität. Dabei war der regionale Breitbandausbau ebenso Thema wie die Gewinnung medizinischer Fachkräfte, Mehrgenerationenhäuser und der ÖPNV.