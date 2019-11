A 5 heute Nacht wieder gesperrt

Bergstraße.Mit Verkehrsbehinderungen müssen Autofahrer ab diesem Wochenende auf der A 5 und der B 460 bei Heppenheim rechnen. In zwei Bauphasen wird seit gestern Nacht eine Behelfsbrücke der B 460 über die Autobahn eingehoben.

In der heutigen Nacht von Samstag, 23. November, ab 22 Uhr bis Sonntag, 24. November, bis 8 Uhr finden die Arbeiten unter Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Heidelberg/Basel statt. In dieser Zeit kann an der Anschlussstelle Heppenheim nicht in Richtung Heidelberg/Basel auf die A 5 aufgefahren werden. Alle anderen Fahrbeziehungen an der Anschlussstelle Heppenheim bleiben erhalten. Für den Fernverkehr auf der A 5 zwischen Darmstädter Kreuz und Autobahnkreuz Heidelberg wird eine Umleitungsempfehlung über die A 67 beschildert.

Zur Anbindung der Behelfsbrücke an die Anschlussstelle und zum Umbau der Knotenpunkte an der B 460 werden im Zeitraum von Sonntag, 24. November, ab 8 Uhr bis Sonntag, 1. Dezember, um 8 Uhr die Rampen an der Anschlussstelle Heppenheim voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt während dieser Zeit über die Anschlussstelle Bensheim und die B 47 weiter zur B 460 in Richtung Heppenheim. Im direkten Anschluss an die Sperrung erfolgt am 1. Dezember die Verkehrsumlegung der B 460 auf die Behelfsbrücke.

Hintergrund: Ab dem 1. Dezember soll der Verkehr auf die im Bau befindliche Behelfsbrücke umgelegt werden. Der Abbruch der bestehenden Brücke erfolgt unter Vollsperrung der A 5, der B 460 und der Anschlussstelle Heppenheim. Vorgesehen hierfür ist der Zeitraum von Freitag, 6. Dez., ab 22 Uhr bis Sonntag, 8. Dez., um 10 Uhr. red

