„A 5-Standstreifen bis 2022 befahrbar“

Bergstraße.Michael Meister (57) ist seit nahezu einem Vierteljahrhundert Bergsträßer Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Geboren in Lorsch und aufgewachsen in Zell lebt der promovierte Mathematiker heute mit Ehefrau und zwei Söhnen in Auerbach. Seine politische Laufbahn begann der Christdemokrat bereits als 22-Jähriger – damals noch parteilos – im Zeller Ortsbeirat. Meister ist seit 2013

