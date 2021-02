Hessenwetter.Am Donnerstag bleibt Hessen vorerst von neuem Regen verschont. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll es weitgehend trocken und bewölkt werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 Grad in Nordhessen und bis zu 13 Grad am Rhein. Am Freitag setzt der Regen laut Vorhersage aber wieder ein. Bei Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad kommt von Süden Regen auf. Die verbreiteten Niederschläge bleiben den Hessen auch am Samstag erhalten.

