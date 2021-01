Ab Samstag Pflicht zu medizinischen Masken im ÖPNV

Kreis Bergstraße.Ab Samstag (23.01.) gilt die neue Corona-Verordnung des Landes Hessen, in der auch die veränderte Maskenpflicht im Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) in Hessen geregelt ist. Danach müssen an den Haltestellen und in den Bussen und Bahnen medizinische Masken wie z.B. die blauen Faltmasken (OP-Masken) oder solche mit den Standards KN95/N95 oder FFP2 getragen werden. Alltagsmasken aus Stoff, Schals oder Tücher sind nicht mehr zugelassen. Diese Regelung gilt somit auch im hessischen Kreis Bergstraße, der zum Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) gehört.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.01.2021